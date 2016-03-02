Установка простого сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок179 просмотров

Структура - главная, новости, категории с разделами, статьи в конечных разделах, пару форм обратной связи.

Пару во вложении, остальное не сложнее.

Цена, реальные сроки.

MODX
9 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров