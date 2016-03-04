Добавить "readmore" в вывод описания подкатегорий Joomla2.5

Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/

Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории.

Сейчас выводится весь вставляемый текст при наличии readmore.

Вероятно в шаблон категорий нужно куда-то прописать вывод тега readmore.

Возможно тут: components/com_content и в шаблоне html/com_content.