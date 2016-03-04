Добавить "readmore" в вывод описания подкатегорий Joomla2.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки135 просмотров

Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/

Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории. 

Сейчас выводится весь вставляемый текст при наличии readmore. 

Вероятно в шаблон категорий нужно куда-то прописать вывод тега readmore.

Возможно тут: components/com_content и в шаблоне html/com_content. 

HTMLJoomla
9 лет назад
leadercs
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров