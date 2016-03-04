Правки сайта на WordPress

http://xn--80aajgjw2bq.xn--90ais/

На сайте надо будет добавить форму заказа звонка.

Подправить верстку немного в одном месте. ( Блок Мы предлагаем масштабные сценарные

игры-квесты в реальности сползает при 100% масштабе)

Изменить карту.

Может еще что по мелочи. Работы в целом не очень много.

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