Изменение готового шаблона.

Необходимо доработать плитку материалов на сайте http://goo.gl/aC1zB8.

Добавить еще одну текстовую строку (не вносить изменения в функционал wp, а просто прописать ее вывод), которая выводится в правом нижнем углу. В обычном состоянии сделать отображение заголовка. Ну и далее по картинке, там все подробно расписано.

При необходимости скину html шаблон, если так будет проще

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