Landing page со знанием CMS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок191 просмотр

Доброго времени суток!

Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.

landing-page-cms.ru

Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.

Более подробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.И все вопросы по эл.почте

9 лет назад
strucevgen
Евгений 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров