Создать дизайн промышленного сайта на основе ТЗ. Детальное ТЗ и адрес сайта высылаются одобренному исполнителю после просмотра его портфолио. Помимо требования ТЗ, исполнитель должен быть готов к следующим требованиям: Дизайн создаётся для ...
Landing page со знанием CMS
Доброго времени суток!
Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.
Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.
Более подробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.И все вопросы по эл.почте
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