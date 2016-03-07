Работа с Joomla

Есть шаблон для Joomla - "JA Fixel" и расширение - "Universal AJAX Live Search". Нужно встроить расширение в шаблон, таким образом, чтоб поле поиска было в первом блоке, а результаты поиска выводились сразу после этого первого блока, отодвигая при этом все имеющиеся блоки вниз. Если посмотреть шаблон то сразу станет понятно что я имею ввиду (http://kupiv.kz), сейчас поиск стоит внизу страницы как два отдельных блока, в одном поиск а в другом сразу все результаты. Результаты должны быть отдельно, каждый в своём "квадрате".В приложенной картинке я указал где должен быть поиск (отметка 1), а результаты поиска должны вставляться сразу после этого блока (где отметка 2) отодвигая всё остальное. Допустим у нас 4 результата поиска, они будут выглядеть точно так-же как и эти 4 квадрата справа.