CMS/CMF MODX Revolution.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка123 просмотра

Нужен человек который в этом понимаетCMS/CMF MODX Revolution.  для консультации , не думаю , что долгой. Вот надо с этой штукой разобраться. 

Слишком много метатег я уже накидал , не знаю где их удалять. 

MODX
9 лет назад
morizono
Олег 
53 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Оперативно все было сделано. Без нареканий.
Отличный заказчик, отличная постановка задачи, оплата в срок Однозначно рекомендую, спасибо

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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