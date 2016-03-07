CMS JOOMLA - компонент AlphaUserPoints (последняя версия). Необходимо добавить возможность пользователю покупать баллы с помощью известных платежных систем (яндексмани, вебмани, киви, Визу, Мастеркард). У пользователя будет выбор сколько рублей он готов заплатить. 10 рублей, ...
На Wordpress сайте исправить JS ошибку и поправить контент
1. На сайте в админке появляется сообщение о JS ошибке от UberMenu. Нужно исправить.
2. Пройтись и поправить формат страниц, некоторые кривые, нужно проверить чтобы на мобильном правильно отображался. Шаблон сам адаптивный, проблема в самом контенте на некоторых страниц.
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