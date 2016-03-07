На Wordpress сайте исправить JS ошибку и поправить контент

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Закрыт6 заявок148 просмотров

1. На сайте в админке появляется сообщение о JS ошибке от UberMenu. Нужно исправить.

2. Пройтись и поправить формат страниц, некоторые кривые, нужно проверить чтобы на мобильном правильно отображался. Шаблон сам адаптивный, проблема в самом контенте на некоторых страниц. 

JavaScriptWordPress
9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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