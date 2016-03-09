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Дубли рубрик - Wordpress
Всем добрый день. Нужно помощь в решении проблемы с рубриками на вордпрессе.
При добавлении статьи в несколько рубрик, статья открывается по следующим урлам:
нормальный урл - http://site.ru/category/vremya/do-15-min
его дубли:
http://site.ru/category/do-15-min - удаляем 1 рубрику из урла
http://site.ru/vremya/do-15-min - удаляем 1 рубрику из урла
http://site.ru/vremya/category/do-15-min - меняем местами рубрики
http://site.ru/recepti/do-15-min - добавляем родительскую рубрику рецепты в урл
http://site.ru/recepti/category/vremya/do-15-min - в начало
http://site.ru/category/recepti/vremya/do-15-min - в середину
http://site.ru/category/vremya/recepti/do-15-min - в конец
дальше можно играться с рубрикой рецепты:
http://site.ru/category/recepti/do-15-min
http://site.ru/recepti/category/do-15-min
http://site.ru/vremya/recepti/do-15-min
http://site.ru/recepti/vremya/do-15-min
Проблему файлом роботс.тхт не решить, тк количество рубрик очень большое. На 1 рубрику придется прописывать порядка 10 строк кода дизаллов, а рубрик может быть 200.
Просьба сразу писать стоимость в рублях и сроки и главное метод решения.
Заявки фрилансеров
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