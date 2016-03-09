Дубли рубрик - Wordpress

Всем добрый день. Нужно помощь в решении проблемы с рубриками на вордпрессе.

При добавлении статьи в несколько рубрик, статья открывается по следующим урлам:

нормальный урл - http://site.ru/category/vremya/do-15-min

его дубли:

http://site.ru/category/do-15-min - удаляем 1 рубрику из урла

http://site.ru/vremya/do-15-min - удаляем 1 рубрику из урла

http://site.ru/vremya/category/do-15-min - меняем местами рубрики

http://site.ru/recepti/do-15-min - добавляем родительскую рубрику рецепты в урл

http://site.ru/recepti/category/vremya/do-15-min - в начало

http://site.ru/category/recepti/vremya/do-15-min - в середину

http://site.ru/category/vremya/recepti/do-15-min - в конец

дальше можно играться с рубрикой рецепты:

http://site.ru/category/recepti/do-15-min

http://site.ru/recepti/category/do-15-min

http://site.ru/vremya/recepti/do-15-min

http://site.ru/recepti/vremya/do-15-min

Проблему файлом роботс.тхт не решить, тк количество рубрик очень большое. На 1 рубрику придется прописывать порядка 10 строк кода дизаллов, а рубрик может быть 200.

Просьба сразу писать стоимость в рублях и сроки и главное метод решения.