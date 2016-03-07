Сделать доработки по opencart

Необходимо выполнить небольшие доработки по opencart 2.1.x

1. Правка карточки товара

2. Корзина (упрощенная доставка. п.с. возможно из-за нее и проблема в пункте 3)

3. Медленно идет процесс оформления заказа (долгое ожидание после нажатия кнопки "оформить заказ"). п.с. Да и сам магазин приторможенно работает после установки нового дизайна и переноса БД со старой версии на новую.

4. Упорядочить по алфавиту список производителей.

Вот, собственно, и все. Полагаю, что для знающих opencart людей это не сложные задачи. Поэтому очень прошу предложений от тех, кто знает и работал с данным движком. Спасибо.