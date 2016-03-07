CMS JOOMLA - компонент AlphaUserPoints (последняя версия). Необходимо добавить возможность пользователю покупать баллы с помощью известных платежных систем (яндексмани, вебмани, киви, Визу, Мастеркард). У пользователя будет выбор сколько рублей он готов заплатить. 10 рублей, ...
Сделать доработки по opencart
Необходимо выполнить небольшие доработки по opencart 2.1.x
1. Правка карточки товара
2. Корзина (упрощенная доставка. п.с. возможно из-за нее и проблема в пункте 3)
3. Медленно идет процесс оформления заказа (долгое ожидание после нажатия кнопки "оформить заказ"). п.с. Да и сам магазин приторможенно работает после установки нового дизайна и переноса БД со старой версии на новую.
4. Упорядочить по алфавиту список производителей.
Вот, собственно, и все. Полагаю, что для знающих opencart людей это не сложные задачи. Поэтому очень прошу предложений от тех, кто знает и работал с данным движком. Спасибо.
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