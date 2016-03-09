Разработка модулей на drupal 7 + ubercart

Есть сайт. http://cleanin-g.ru/ Есть новые страницы сайта 26 шт уже сверстаны!!!. Большинство страниц однотипны!!! Нужно все собрать в кучу. Натянуть новые страницы на бэкап существующего сайта. Сейчас сайт просто в HTML. Можно так и оставить!!! ...