Натянуть дизайн + программирование (Битрикс)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок160 просмотров

ТЗ – yadi.sk/d/COfbdVFQq2TPC 

Картинки + файл ТЗ.txt – являются общим ТЗ 

Все страницы, всплывающие окна (+многие скрипты) – уже сверстаны 

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Необходимо: 

- натянуть сверстанные страницы на движок Битрикса 

- создать новые модули (доставки, оплаты, график рабочих дней и пр.) 

- доработать/изменить стандартные модули/компоненты Битрикса соглассно ТЗ 

- все, что версчик не сделал (касательно каких-то скриптов, логики) – считается вашим ТЗ 

Особое внимание обратить на 2 и 3 пункты ТЗ в разделе Global: 

- Для меня в приоритете скорость работы сайта – это самое главное. Любая страница должна открываться менее 1 сек.  

- Сайт должен быть композитным.

9 лет назад
virus555
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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