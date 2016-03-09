Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно починить создание миниатюр и больших изображений у записей WordPress. После восстановления сайта из backup'a, стали криво обрезаться и растягиваться изображения галерее. http://avfitness.web-dev-studio.in.ua/?page_id=69 - вот страница (не ...
Натянуть дизайн + программирование (Битрикс)
Картинки + файл ТЗ.txt – являются общим ТЗ
Все страницы, всплывающие окна (+многие скрипты) – уже сверстаны
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Необходимо:
- натянуть сверстанные страницы на движок Битрикса
- создать новые модули (доставки, оплаты, график рабочих дней и пр.)
- доработать/изменить стандартные модули/компоненты Битрикса соглассно ТЗ
- все, что версчик не сделал (касательно каких-то скриптов, логики) – считается вашим ТЗ
Особое внимание обратить на 2 и 3 пункты ТЗ в разделе Global:
- Для меня в приоритете скорость работы сайта – это самое главное. Любая страница должна открываться менее 1 сек.
- Сайт должен быть композитным.
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