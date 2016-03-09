Приветствую. Собственно описывать толком нечего, просто имеется сайт на лицушном DLE версии 10.5. DLE выпустили недавно обновление своего движка и, в связи с этим, хотелось бы обновиться. то есть сделать так, чтобы были ...
Ищу специалиста по движку OSClass
Требуется специалист, работавший с движком объявлений OSClass.
На чисто установленный движок, нужно сделать некоторые изменения, которых нет в стандартной поставке или модулях (например: добавить номер телефона при подаче объявления, вывести поле slug при редактировании категорий и тп)
Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. При подаче заявки указывайте примерную стоимость часа вашей работы и очень желательно ссылки на примеры досок, в которых вы работали и что там делали именно вы (дизайн, какой либо модуль и тп)
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