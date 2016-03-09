Ищу специалиста по движку OSClass

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка114 просмотров

Требуется специалист,  работавший с движком объявлений OSClass.

На чисто установленный движок, нужно сделать некоторые изменения, которых нет в стандартной поставке или модулях (например:  добавить номер телефона при подаче объявления, вывести поле slug при редактировании категорий и тп)

Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. При подаче заявки указывайте примерную стоимость часа вашей работы и очень желательно ссылки на примеры досок, в которых вы работали и что там делали именно вы (дизайн, какой либо модуль и тп)

9 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров