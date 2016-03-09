Нужно увеличить скорость загрузки крупного сайта на drupal

Нужно разогнать сайт на друпал. Сайт на выделенном немецком сервере.

Есть сисадмин, который может предоставить список проблемных запросов.

Сисадмин жалуется, что при посещаемость 3-4 тыс. нагрузка на сервер как от 40 тыс. Кроме того медленно грузятся страницы, и все что с этим связано.

Просто включить кеширование везде где только можно я могу, но нам нужен более серьезный специалист.