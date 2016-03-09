Нужно увеличить скорость загрузки крупного сайта на drupal

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Закрыт3 заявки118 просмотров

Нужно разогнать сайт на друпал. Сайт на выделенном немецком сервере.

Есть сисадмин, который может предоставить список проблемных запросов.

Сисадмин жалуется, что при посещаемость 3-4 тыс. нагрузка на сервер как от 40 тыс. Кроме того медленно грузятся страницы, и все что с этим связано.

Просто включить кеширование везде где только можно я могу, но нам нужен более серьезный специалист.

Drupal
9 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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