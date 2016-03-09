Верстка сайта и установка CMS, не магазин

Добрый день!

Ищу ответственного программиста к себе в команду:) Возможно, у вас мало проектов, не сильно много опыта, но вы талантливы и полны желания работать в интересных проектах и стартапах, тогда вам точно понравится работать со мной)))

Есть на 90% готовый дизайн сайта

Главная страница со стандартной структурой лендинга, где есть различные блоки: шапка, меню (закреплено вверху при скроллинге), слайдер, услуги, отзывы, новости, блок преимущества и т.д.

Также есть внутренние страницы: услуги, галерея, портфолио, контакты, новости и т.д.

Верстка не адаптивная, с ограниченной шириной контента. Валидная, кроссбраузерная, чтобы отлично смотрелось на последних версиях десктопных браузеров и в моб устройствах.

Пожелания к CMS:

Рассматриваю ModX, Drupal, Bitrix

Возможно, вы предложите достойную альтернативу.

Немного о сайте, помимо верстки:

-простая и удобно структурированная админка (всё логично и по пунктам)

-форма обратной заявки/перезвонить

-возможность оставить отзыв

-онлайн оплата НЕ нужна

-есть запись через сервис yclient (простая интеграция посредством их кода, ничего сложного)

-установить метрику + по мелочи, что обычно идет в допы к сайту (проверка

корректности попадания заявок в админку и в почту и тд)

Пожелания к программисту:

-наличие опыта работы с CMS

-наличие портфолио, пусть и небольшого, но вашего

-ответственность за взятые на себя обязательства по работе над сайтом – вы уже часть команды

-возможность пообщаться голосом

-оперативная связь

-чувство юмора и приятное общение приветствуется:)

Просьба указывать ваши средние адекватные цены и сроки по подобной работе над сайтами (верстка + установка CMS стандартного несложного сайта).