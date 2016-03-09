Требуется замена движка работающей доски объявлений, с oxyclassifieds на elite board. С сохранением БД и объявлений.
Верстка сайта и установка CMS, не магазин
Добрый день!
Ищу ответственного программиста к себе в команду:) Возможно, у вас мало проектов, не сильно много опыта, но вы талантливы и полны желания работать в интересных проектах и стартапах, тогда вам точно понравится работать со мной)))
Есть на 90% готовый дизайн сайта
Главная страница со стандартной структурой лендинга, где есть различные блоки: шапка, меню (закреплено вверху при скроллинге), слайдер, услуги, отзывы, новости, блок преимущества и т.д.
Также есть внутренние страницы: услуги, галерея, портфолио, контакты, новости и т.д.
Верстка не адаптивная, с ограниченной шириной контента. Валидная, кроссбраузерная, чтобы отлично смотрелось на последних версиях десктопных браузеров и в моб устройствах.
Пожелания к CMS:
Рассматриваю ModX, Drupal, Bitrix
Возможно, вы предложите достойную альтернативу.
Немного о сайте, помимо верстки:
-простая и удобно структурированная админка (всё логично и по пунктам)
-форма обратной заявки/перезвонить
-возможность оставить отзыв
-онлайн оплата НЕ нужна
-есть запись через сервис yclient (простая интеграция посредством их кода, ничего сложного)
-установить метрику + по мелочи, что обычно идет в допы к сайту (проверка
корректности попадания заявок в админку и в почту и тд)
Пожелания к программисту:
-наличие опыта работы с CMS
-наличие портфолио, пусть и небольшого, но вашего
-ответственность за взятые на себя обязательства по работе над сайтом – вы уже часть команды
-возможность пообщаться голосом
-оперативная связь
-чувство юмора и приятное общение приветствуется:)
Просьба указывать ваши средние адекватные цены и сроки по подобной работе над сайтами (верстка + установка CMS стандартного несложного сайта).
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