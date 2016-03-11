Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт28 заявок246 просмотров

Необходим редизайн сайта gbik-4.ru. В наличие есть общее видение структуры нового сайта, новые фото продукции, тексты и описания можно использовать старые. Основные требования - современный дизайн, юзабилити, seo-ready, адаптация под мобильные устройства. По результатам возможно долгосрочное сотрудничество. Более конкретное ТЗ при личном общении. Сроки достаточно сжатые.

9 лет назад
uvarovich
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров