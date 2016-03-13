Задание в заголовке. Требуется человек, который уже имел дело с данным вопросом.
Доделать задачи по сайту
Требуется сделать задачи :
Отредактировать шапку и главную страницу сайта
Закрыть раздел база полностью до оплаты ( после оплаты открывается раздел для поиска оплаты )
Сайт на Wordpress , http://socarenda.ru
Заявки фрилансеров
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