Доделать задачи по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки212 просмотров

Требуется сделать задачи :

Отредактировать шапку и главную страницу сайта

Закрыть раздел база полностью до оплаты ( после оплаты открывается раздел для поиска оплаты )

Сайт на Wordpress   ,  http://socarenda.ru

WordPress
9 лет назад
alexvelickij
Минаев 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров