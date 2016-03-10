Определить шаблон (тему) drupal сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Необходимо определить шаблон (тему), на котором разработан сайт на Drupal (ссылку предоставлю кандидату).

Очень желательно найти именно использованный шаблон.

Drupal
9 лет назад
JukovArno86
Арно 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров