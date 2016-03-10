Изменить шаблон действующего сайта

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо изменить шаблон действующего сайта bobrmama.by (joomla 2.5) и привести его к виду шаблона http://joomla-prof.ru/versiya-joomla/shablony-joomla-3-0/sj-health.html

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Joomla
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