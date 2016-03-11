Специалист по Drupal 7

Есть сайт на bitrix на тестовом домене. 1. нужно разобраться со стилями на страницах http://pizant.bget.ru/rabotodatelu/shtrafy-rabotodatelyu-za-rabotu-inostrannyx-grazhdan-bez-dokumentov-shtrafyi-za-nelegalov/ 2. Страницы по ссылкам тут http://pizant.bget.ru/migracionnoe-zakonodatelstvo-rf/ существуют, но не открываются, сделать их вывод ...