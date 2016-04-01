Ускорить скорость Wodpress сайта

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Завершен2 заявки105 просмотров

Нужно оптимизировать картинки, настроить кеширование и сжатие. на данный момент скорость на мобильном 43 / 100 в десктопе 51 / 100. Нужно увеличить как можно выше.

 

Исправьте обязательно:Включите сжатие 

Оптимизируйте изображения

Используйте кеш браузера

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CSSJavaScript
9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо очередной раз выполнил проект на высоком уровне.
Все отлично

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад