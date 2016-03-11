Необходимо подключить API для интернет магазина. Функции: - Получения всех полей товара, скачивание картинок, цена, описание и характеристики - Получение дерева категорий. - Автоматическое обновление цен и товаров. - Возможность ...
Удалить вредоносный код
Удалить вредоносный код с сайта (wordpress)
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