Переверстать две страницы сайта и натянуть на ВП

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен20 заявок471 просмотр

Нужно переверстать две простые страницы сайта и посадить их на движок, 1500р, срок 1 день.

7 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена, все отлично!
Рекомендую всем! Адекватный заказчик, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад