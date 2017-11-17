Требуется изменить логику оплаты заявок на сайте: Имеется сайт, на котором можно сделать заказ, заказ имеет 5 статусов, в данный момент можно провести оплату заказа не дожидаясь подтверждения. Необходимо: 1. Убрать ...
Переверстать две страницы сайта и натянуть на ВП
Нужно переверстать две простые страницы сайта и посадить их на движок, 1500р, срок 1 день.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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