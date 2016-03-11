Правки сайта на Wordpress

Доброго времени суток! Есть сайт: http://airweb.studio/

Видео с ТЗ: https://yadi.sk/i/fj7toX1Oq5xmS

Нужно будет подумать как реализовать лучше всего.

Пишите ваши предложение и варианты, заявки с ответом "сделаю" рассмартивать не буду.

Можете стучать в скайп: rozhden.t (Пишите, я за Airweb + сразу кидайте ссылку на Ваше портфолио)

Проверочное слово: "airweb", перед текстом.