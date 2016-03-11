Битрикс. Изменение логики оплаты заявок.

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Требуется изменить логику оплаты заявок на сайте:

Имеется сайт, на котором можно сделать заказ, заказ имеет 5 статусов, в данный момент можно провести оплату заказа не дожидаясь подтверждения. Необходимо:

1. Убрать возможность оплаты заказа сразу после заказа

2. Реализовать возможность оплаты после подтверждения заказа

Детали вышлю заинтересовавшимся.

9 лет назад
irkinmax
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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