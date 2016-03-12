Нужно переверстать две простые страницы сайта и посадить их на движок, 1500р, срок 1 день.
GUI frontend на базе WP
Надо GUI на базе WordPress с использованием встроенного механизма authentication. Юзеры видят разный контент в зависимости от уровня доступа.
Серверная сторона генерит cookie с уровнем доступа.
Сам механизм генерации cookie должен быть выделен в отдельную функцию на php внутри WordPress, механизм генерации cookie будет предоставлен позже.
Базовая страница для каждого типа пользователей – это определенный пост в WordPress, т.е. серверная сторона генерит базовый контент из встроенных постов, на которые потом клиентская сторона подгружает дополнительные динамические данные.
Все динамические данные клиентская сторона подгружает с API (authentication с API идет по cookie – сайт и API сидят на одном доменном имени, т.е. нет проблемы с cross-site scripting).
В качестве динамических данных будет:
- divы с HTML кодом, подгружаемые (или нет) в зависимости от уровня доступа
- файлы JavaScript, код которых может быть нужен для загруженного HTML кода
- данные для заполнения полей/форм/таблиц (JSON с нужной структурой)
Некоторые динамические данные будут обновляться каждые несколько секунд.
В качестве базовых уровней доступа:
- guest (с уникальным идентификатором для каждого клиента, чтобы различать guestов)
- user (существует как юзер в бэкэнде WordPress)
- admin (существует как editor в бэкэнде WordPress)
Для каждого уровня доступа нужен пост в WordPress, который будет базовой страницей.
На базовой странице есть динамическое поле (допустим, "Привет %username%, для вас %something% сообщений") и таблица, структура и наполнение которой идёт с API. Всё динамически обновляется с API каждые несколько секунд.
Точки доступа в API разные для разных уровней доступа (т.е. guest берёт с server/api/guest/somedata, а admin с server/api/admin/somedata и т.д.)
Нужно минимум изменений в серверной стороне относительно базовой установки WordPress (т.е. нужен простой способ устанавливать серверную сторону с нуля, например установка темы для WordPress или замена директории после установки на предоставленную).
Писать API не нужно – только описать требования к нему (предпочтительная структура JSON, или другие требования если есть).
Основная работа – это клиентская сторона + "склейка" всего в работающее единое целое.
От клиентской стороны нужно поддерживать основные браузеры последних версий (Chrome, Firefox, IE) и возможность отображения на мобильных устройствах ("доводить" в мелочах не нужно, достаточно обеспечить саму функциональную возможность, например через использование bootstrap и пр.).
В ответе хотелось бы сразу видеть примерное время выполнения, стоимость и список вопросов :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интересен перенос сайта на битрикс ( лицензия есть) сайт ниже http://mintest-russia.ru/ интересна стоимость и сроки спасибоСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется низкое программирование на java. Так же работа с postgresql, javascript, jquerу. Договорные отношения приветствуются.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на modx нужно сделать на нём возможность просмотра в английском языке, текста там немного, перевод готов. Интересует стоимость и сроки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется изменить логику оплаты заявок на сайте: Имеется сайт, на котором можно сделать заказ, заказ имеет 5 статусов, в данный момент можно провести оплату заказа не дожидаясь подтверждения. Необходимо: 1. Убрать ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт: http://airweb.studio/ Видео с ТЗ: https://yadi.sk/i/fj7toX1Oq5xmS Нужно будет подумать как реализовать лучше всего. Пишите ваши предложение и варианты, заявки с ответом "сделаю" рассмартивать не буду. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Удалить вредоносный код с сайта (wordpress)Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо подключить API для интернет магазина. Функции: - Получения всех полей товара, скачивание картинок, цена, описание и характеристики - Получение дерева категорий. - Автоматическое обновление цен и товаров. - Возможность ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужен спец по сайту на Drupal интернет магазин. Вопросы по ЧПУ и Скорости сайта.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад