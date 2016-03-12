GUI frontend на базе WP

Надо GUI на базе WordPress с использованием встроенного механизма authentication. Юзеры видят разный контент в зависимости от уровня доступа.

Серверная сторона генерит cookie с уровнем доступа.

Сам механизм генерации cookie должен быть выделен в отдельную функцию на php внутри WordPress, механизм генерации cookie будет предоставлен позже.

Базовая страница для каждого типа пользователей – это определенный пост в WordPress, т.е. серверная сторона генерит базовый контент из встроенных постов, на которые потом клиентская сторона подгружает дополнительные динамические данные.

Все динамические данные клиентская сторона подгружает с API (authentication с API идет по cookie – сайт и API сидят на одном доменном имени, т.е. нет проблемы с cross-site scripting).

В качестве динамических данных будет:

- divы с HTML кодом, подгружаемые (или нет) в зависимости от уровня доступа

- файлы JavaScript, код которых может быть нужен для загруженного HTML кода

- данные для заполнения полей/форм/таблиц (JSON с нужной структурой)

Некоторые динамические данные будут обновляться каждые несколько секунд.

В качестве базовых уровней доступа:

- guest (с уникальным идентификатором для каждого клиента, чтобы различать guestов)

- user (существует как юзер в бэкэнде WordPress)

- admin (существует как editor в бэкэнде WordPress)

Для каждого уровня доступа нужен пост в WordPress, который будет базовой страницей.

На базовой странице есть динамическое поле (допустим, "Привет %username%, для вас %something% сообщений") и таблица, структура и наполнение которой идёт с API. Всё динамически обновляется с API каждые несколько секунд.

Точки доступа в API разные для разных уровней доступа (т.е. guest берёт с server/api/guest/somedata, а admin с server/api/admin/somedata и т.д.)

Нужно минимум изменений в серверной стороне относительно базовой установки WordPress (т.е. нужен простой способ устанавливать серверную сторону с нуля, например установка темы для WordPress или замена директории после установки на предоставленную).

Писать API не нужно – только описать требования к нему (предпочтительная структура JSON, или другие требования если есть).

Основная работа – это клиентская сторона + "склейка" всего в работающее единое целое.

От клиентской стороны нужно поддерживать основные браузеры последних версий (Chrome, Firefox, IE) и возможность отображения на мобильных устройствах ("доводить" в мелочах не нужно, достаточно обеспечить саму функциональную возможность, например через использование bootstrap и пр.).

В ответе хотелось бы сразу видеть примерное время выполнения, стоимость и список вопросов :)