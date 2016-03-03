Alfa_Sierra

There are some datasets that are made available to the general public via dedicated website - data.gov.il The website allows to download datasets from browser (as csv files) or send requests via API. However the download of ...
- $25Системное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Привет, Сайт позволяет загружать данные из браузера (в виде файлов csv) или отправлять запросы через API. Однако загрузка CSV-файла с помощью инструментов командной строки (например curl or wget) недоступна. Задача: создать скрипт/метод для загрузки CSV-файлов из командной строки ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
Необходимый стэк технологий – NodeJS+express.js + Passport + Redis + ElasticSearch. Сценарии работы будут предоставлены в личной переписке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Надо GUI на базе WordPress с использованием встроенного механизма authentication. Юзеры видят разный контент в зависимости от уровня доступа. Серверная сторона генерит cookie с уровнем доступа. Сам механизм генерации cookie должен быть выделен в отдельную функцию на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Описание работы: - Разработка и улучшение скриптов/кода (как правило менее 500 строк), добавление функционала. Интеграция с другими скриптами и популярными утилитами. - Доводка базового (quick-and-dirty) кода до необходимого для production систем уровня: корректное оформление, комментирование, sanity checks, ...Системное программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад