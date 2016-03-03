Alfa_Sierra

Алексей Соколов Alfa_Sierra

 
42 годаИзраиль/Хайфа
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Скрипт

    $25

    There are some datasets that are made available to the general public via dedicated website - data.gov.il The website allows to download datasets from browser (as csv files) or send requests via API. However the download of ...

    Linux
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Парсинг (скрипт или метод)

    Привет, Сайт позволяет загружать данные из браузера (в виде файлов csv) или отправлять запросы через API. Однако загрузка CSV-файла с помощью инструментов командной строки (например curl or wget) недоступна. Задача: создать скрипт/метод для загрузки CSV-файлов из командной строки ...

    Linux
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • GUI frontend на базе WP

    Надо GUI на базе WordPress с использованием встроенного механизма authentication. Юзеры видят разный контент в зависимости от уровня доступа.  Серверная сторона генерит cookie с уровнем доступа.  Сам механизм генерации cookie должен быть выделен в отдельную функцию на ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLBootstrap
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Системный программист

    Описание работы: - Разработка и улучшение скриптов/кода (как правило менее 500 строк), добавление функционала. Интеграция с другими скриптами и популярными утилитами. - Доводка базового (quick-and-dirty) кода до необходимого для production систем уровня: корректное оформление, комментирование, sanity checks, ...

    MySQLLinuxCentOSPerlBashSQL
    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад