Требуется разработка скрипта для сайта market.dota2.net, который будет автоматически изменять цены товаров в зависимости от самой низкой цены на площадке, соблюдая заданные лимиты. Скрипт также должен обеспечивать автоматическую покупку товара при соблюдении условий по цене. Подробные требования к реализации и ограничения будут предоставлены.