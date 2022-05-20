Требуется разработать робота для автоматического дозвона. Проект требует срочного и качественного выполнения. Оплата обсуждается отдельно.
Скрипт
There are some datasets that are made available to the general public via dedicated website - data.gov.il
The website allows to download datasets from browser (as csv files) or send requests via API.
However the download of csv file via command-line tools (ex. curl) is not available.
The task is to create script / method to facilitate download of the csv files from Linux command line.
An example of the public dataset download link: https://data.gov.il/dataset/degem-rechev-wltp/resource/142afde2-6228-49f9-8a29-9b6c3a0cbe40/download/142afde2-6228-49f9-8a29-9b6c3a0cbe40.csv
Заявки фрилансеров
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