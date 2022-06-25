Добрый день!

Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям.

Работа на один проект. (вёрстка на react)/

Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта.

Преимуществом будет знание Symfony, Docker...

Порядок согласования кандидата на выполнение:

1. Присылаете Резюме

2. Согласовываем дату и временя собеседования в Telegram.

3. Само собеседование.

4. Утверждаем кандидата.

5. Предоставляем доступ к разработке и мессенджерам.

ВНИМАНИЕ: Если у Вас нет возможности , или желания проходить собеседование, или предоставлять резюме - есть простое решение: не откликайтесь на наше задание.

Бюджет - 75к