HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок248 просмотров

Добрый день!

Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям.

Работа на один проект. (вёрстка на react)/

Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта.

Преимуществом будет знание Symfony, Docker...

Порядок согласования кандидата на выполнение:

1. Присылаете Резюме

2. Согласовываем дату и временя собеседования в Telegram.

3. Само собеседование.

4. Утверждаем кандидата.

5. Предоставляем доступ к разработке и мессенджерам.

ВНИМАНИЕ: Если у Вас нет возможности , или желания проходить собеседование, или предоставлять резюме - есть простое решение: не откликайтесь на наше задание.

Бюджет - 75к

CSSDockerHTMLJavaScriptjQuerySymfony
3 года назад
rudolfkopytov
Рудольф 
55 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Восстановление загрузчика Windows 10

    Необходимо восстановить загрузчик Windows 10 после удаления и повторного создания раздела EFI. Проблема возникает при выполнении команды bootrec /fixboot с ошибкой 'несуществующее устройство' на диске GTP. Требуется опыт в системном программировании и знание работы с загрузчиками.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Программирование приложения

    Требуется начинающий программист для создания мобильного приложения на языке Swift. Работа будет в среде Xcode. Необходимы базовые навыки программирования на Swift и желание развиваться в данной области.

    Swift
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист в реверс-инжиниринге

    Ищется специалист в области реверс-инжиниринга для отвязки программы под Windows от донгла. В дальнейшем требуется замена ресурсов и настроек приложения. Необходимы навыки системного программирования и работы с защитой программного обеспечения.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо сделать сапёр на C++(windows form)

    $3

    Требуется разработать игру Сапёр на языке C++ с использованием Windows Form для курсовой работы. Объем кода должен составлять 200-300 строк. Ожидается качественная реализация игрового процесса и интерфейса.

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Python взаимодействие с апи

    Задача заключается во взаимодействии с API TradingView с помощью Python для получения сигналов о необходимости покупки. Индикаторы будут предоставлены исполнителю. Ожидается разработка кода, который будет отслеживать сигналы и отправлять уведомления.

    Python
    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Способ взаимодействия с binomo

    $4

    Требуется разработать модуль на Python для взаимодействия с платформой Binomo. Основная задача — реализовать функцию get_user(id), которая возвращает статус пользователя: 0 - не в реферальных пользователях, 1 - есть, 2 - есть и пополнил баланс. Ожидается четкая реализация требований.

    Python
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать Wireguard клиент на Dart для windows

    $150

    Требуется реализовать Wireguard клиент на Dart (Flutter) для платформы Windows. Имеется уже готовый UI, необходимо разработать клиентскую часть, обеспечивающую функциональность Wireguard. Системное программирование и интеграция с существующим интерфейсом являются ключевыми задачами.

    Flutter
    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизассемблирование прошивки процессора UPD70F3421_RenesasElectronics

    Требуется дизассемблирование прошивки процессора UPD70F3421, используемого в приборной панели автомобиля Chevrolet. В наличии прошивка в формате bin, даташит процессора, прошивка с EEPROM и схема подключения. Задача включает анализ и обработку предоставленных материалов.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Технический аудит/Техническое ревью архитектуры и кода вс

    Ищется Senior Developer для проведения полного технического аудита архитектуры и кода сайта chem-u.org. Необходим опыт в Web-разработке от 5 до 8 лет, знание JavaScript, node.js, vue.js и MySQL. Ожидается проектирование архитектур веб-приложений и API, знание паттернов программирования и best practices. Английский на уровне чтения документации.

    JavaScriptMySQLNode.jsVue.js
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать программу си

    Разработка программы на языке C для работы с массивом структур 'Государство', включающая ввод данных, сортировку по полю, поиск по параметру, удаление элементов и вывод массива на экран. Задача требует реализации всех перечисленных функциональностей для эффективного управления данными о странах.

    Системное программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад