Требуется доработать bash скрипт, содержащий около 1000 строк кода. Необходимо проверить и исправить ветвления, чтобы код работал корректно. Правка строк не требуется, только проверка на наличие ошибок и исправление при необходимости.
Создание скрипта для market.dota2.net
Этот сайт - торговая площадка, где в первую очередь среди одинаковых товаров выставляются самые дешевые - даже если они на одну копейку дешевле. Цель скрипта, который мне нужен - автоматическое изменение цен моих товаром под самую дешевую цену сайта, но до лимита, т.е. чтобы цена не опускалась ниже какой то рамки. Если есть ниже рамки, то цена должна возвращаться на начальную заданную. С автопокупкой похожая ситуация - я покупаю товар первый, если мой запрос стоит выше всех остальных, но тоже нужно чтобы доходило до определенных границ.
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