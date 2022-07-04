Привязка локального и удалённого репозиториев и загрузка кода в Гитхаб

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка291 просмотр

Нужно связать локальный и удалённый репозиторий. Залить проект на гитхаб и пройти автотесты.

3 года назад
guest_16573050443643
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
14 отзывов(-1)
3 года назад

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