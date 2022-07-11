Парсинг (скрипт или метод)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки311 просмотров

Привет,

Сайт позволяет загружать данные из браузера (в виде файлов csv) или отправлять запросы через API.

Однако загрузка CSV-файла с помощью инструментов командной строки (например curl or wget) недоступна.

Задача: создать скрипт/метод для загрузки CSV-файлов из командной строки Linux.

Пример ссылки для загрузки общедоступного набора данных: https://data.gov.il/dataset/degem-rechev-wltp/resource/142afde2-6228-49f9-8a29-9b6c3a0cbe40/download/142afde2-6228-49f9-8a29-9b6c3a0cbe .csv

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