Создайте программу на C++, которая показывает текущую дату и предоставляет функции для навигации по месяцам, добавления и отображения заметок. Реализуйте команды 'N' для следующего месяца, 'P' для предыдущего, 'C' для ввода нужного месяца, 'A' для добавления заметки и 'L' для отображения существующих заметок. Команда 'Q' завершает программу.