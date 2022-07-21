Добавить антикапчу ReCaptcha к боту на Selenium

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки604 просмотра

Во время входа на сайт вылазит recaptcha, ее надо обойти.

Бот на Питоне.

Два варианта обхода это сервис решения капч или выбирать аудио произношение текста и с помощью специального сайта переводить аудио в текст и подставлять в поле

PythonSelenium
3 года назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bsbak
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Дубровский
 
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
bsbak
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

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