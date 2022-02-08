Печать струйным картриджем через отладочную плату (Arduino, Raspberry,

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок363 просмотра

Здравствуйте. Обычный цветной струйный картридж HP (305XL). Нужно его заставить печатать не от родной материнской платы, а от нашей отладочной платы, любой: Arduino, Raspberry, ESP, STM) на ваше усмотрение. Пишем программу для Windows/Linux. Нажимаем в программе "печать", программа по USB-порту передаёт данные Arduino, например, та отправляет импульсы через гибкий шлейф картриджу, картридж "стреляет" краской нужного цвета (CMYK). Оплата нужных деталей (плата, драйвер, USB, и т.д.) за мой счет. Запускаете у себя, проверяете, я оплачиваю. Более подробно в лс. Хороший отзыв. Жду предложений.

https://habr.com/ru/post/443582/

Linux
3 года назад
guest_16573563313491
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Бот - администратор телеграмм канала

    Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать нейросеть

    Требуется разработать нейросеть, способную генерировать фотографии несуществующего человека в полный рост. Изображения должны включать различные позы, одежду и фоны. Необходимо обеспечить высокое качество и разнообразие создаваемых изображений.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать внутри игровой скрипт

    Требуется разработать скрипт для автомайнинга ресурсов в игре, который состоит из трех частей: главный док управления с майнерами, сами майнеры и корабль разведки с функцией удаленной передачи данных. Укажите детали и функционал каждой из частей для эффективной работы скрипта.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Торговый Бот на Node JS

    Необходимо разработать торговый бот на Node JS, который будет сохранять список предметов на определенном сайте и следить за актуальностью цен, изменяя их на 1 единицу. Ожидается создание функционала для регулярного обновления информации о ценах.

    JavaScriptNode.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание индикатора Quik на LUA

    Требуется разработать индикатор для платформы Quik, написанный на языке LUA. Задача включает в себя отрисовку горизонтальных линий с возможностью изменения шага. Необходимы навыки программирования на LUA и опыт работы с Quik.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оповещение для TrandingView при совпадении сигналов на двух индикатора

    Разработать оповещение для платформы TradingView с использованием функции alertcondition() при совпадении сигналов индикаторов CM MACD Custom Indicator и SuperTrend. Требуется создать отдельные оповещения для Buy и Sell на минутном таймфрейме. Необходимо учитывать примеры совпадения сигналов для Buy.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать софт парсер

    Требуется разработать программный парсер для сбора данных по новым крипто проектам с указанных сайтов. Парсер должен собирать email, ссылки на LinkedIn, а также находить телеграм и дискорд чаты. Результаты должны выводиться в чат с информацией о проекте. Необходимо предоставить портфолио, предварительную цену и срок выполнения.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт на Python

    Необходим Python-скрипт для парсинга блока 'похожие запросы' в Google по списку запросов из файла. Скрипт должен извлекать 15-20 вопросов с ответами и сохранять их в Excel, оформляя вопросы в тегах <h2>, а ответы в <p>. Все данные должны быть помещены в одну ячейку.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать робота для автоматического прозвона клиентских баз

    Создать робота для автоматического прозвона клиентских баз с использованием программы для звонков. Робот должен вести отчет по звонкам, фиксируя номера, которые не ответили, прослушали всю информацию или отказались.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад