Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.
Печать струйным картриджем через отладочную плату (Arduino, Raspberry,
Здравствуйте. Обычный цветной струйный картридж HP (305XL). Нужно его заставить печатать не от родной материнской платы, а от нашей отладочной платы, любой: Arduino, Raspberry, ESP, STM) на ваше усмотрение. Пишем программу для Windows/Linux. Нажимаем в программе "печать", программа по USB-порту передаёт данные Arduino, например, та отправляет импульсы через гибкий шлейф картриджу, картридж "стреляет" краской нужного цвета (CMYK). Оплата нужных деталей (плата, драйвер, USB, и т.д.) за мой счет. Запускаете у себя, проверяете, я оплачиваю. Более подробно в лс. Хороший отзыв. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать нейросеть, способную генерировать фотографии несуществующего человека в полный рост. Изображения должны включать различные позы, одежду и фоны. Необходимо обеспечить высокое качество и разнообразие создаваемых изображений.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт для автомайнинга ресурсов в игре, который состоит из трех частей: главный док управления с майнерами, сами майнеры и корабль разведки с функцией удаленной передачи данных. Укажите детали и функционал каждой из частей для эффективной работы скрипта.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать торговый бот на Node JS, который будет сохранять список предметов на определенном сайте и следить за актуальностью цен, изменяя их на 1 единицу. Ожидается создание функционала для регулярного обновления информации о ценах.Закрыт3 года назад
Требуется разработать индикатор для платформы Quik, написанный на языке LUA. Задача включает в себя отрисовку горизонтальных линий с возможностью изменения шага. Необходимы навыки программирования на LUA и опыт работы с Quik.Закрыт3 года назад
Разработать оповещение для платформы TradingView с использованием функции alertcondition() при совпадении сигналов индикаторов CM MACD Custom Indicator и SuperTrend. Требуется создать отдельные оповещения для Buy и Sell на минутном таймфрейме. Необходимо учитывать примеры совпадения сигналов для Buy.Закрыт3 года назад
Требуется разработать программный парсер для сбора данных по новым крипто проектам с указанных сайтов. Парсер должен собирать email, ссылки на LinkedIn, а также находить телеграм и дискорд чаты. Результаты должны выводиться в чат с информацией о проекте. Необходимо предоставить портфолио, предварительную цену и срок выполнения.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим Python-скрипт для парсинга блока 'похожие запросы' в Google по списку запросов из файла. Скрипт должен извлекать 15-20 вопросов с ответами и сохранять их в Excel, оформляя вопросы в тегах <h2>, а ответы в <p>. Все данные должны быть помещены в одну ячейку.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Создать робота для автоматического прозвона клиентских баз с использованием программы для звонков. Робот должен вести отчет по звонкам, фиксируя номера, которые не ответили, прослушали всю информацию или отказались.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработка авторегистратора для сайта g-24.pro с использованием 8000 готовых почт Gmail. Необходимо вводить коды, приходящие на почту. Бюджет 60$.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад