Здравствуйте. Обычный цветной струйный картридж HP (305XL). Нужно его заставить печатать не от родной материнской платы, а от нашей отладочной платы, любой: Arduino, Raspberry, ESP, STM) на ваше усмотрение. Пишем программу для Windows/Linux. Нажимаем в программе "печать", программа по USB-порту передаёт данные Arduino, например, та отправляет импульсы через гибкий шлейф картриджу, картридж "стреляет" краской нужного цвета (CMYK). Оплата нужных деталей (плата, драйвер, USB, и т.д.) за мой счет. Запускаете у себя, проверяете, я оплачиваю. Более подробно в лс. Хороший отзыв. Жду предложений.

https://habr.com/ru/post/443582/