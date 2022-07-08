Написать внутри игровой скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок461 просмотр

https://www.youtube.com/watch?v=obCxyTTB9BI&t=3497s

Нужно написать скрипт для автомайнинга ресурсов в игре.

состоит из трех частей

1)главный док управления с майнерами

2)майнеры

3) корабль разведки с возможностью передачи данных удаленно.

пример

3 года назад
guest_16572401349283
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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