Проект "календарь"

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Закрыт7 заявок646 просмотров

Надо написат программу на с++ который показывает нынешную дату. P.S. На "N" Следующий месяц . "P" Предедуший месяц.  "С" ввксти нужный месяц и показат его. на"А" добавит заметку на на какойто ден.на "L" Показат уже существующие заметки. на "Q" Закрыт программу. 

3 года назад
guest_16573947320446
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