Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.
Проект "календарь"
Надо написат программу на с++ который показывает нынешную дату. P.S. На "N" Следующий месяц . "P" Предедуший месяц. "С" ввксти нужный месяц и показат его. на"А" добавит заметку на на какойто ден.на "L" Показат уже существующие заметки. на "Q" Закрыт программу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужна помощь в добавлении антикапчи ReCaptcha к существующему боту на Python с использованием Selenium. Необходимо реализовать обход капчи, используя сервисы решения капчи или аудио произношение текста для перевода в текст и подстановки в поле. Ожидается работающая интеграция для автоматизации входа на сайт.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать программное обеспечение для управления цветным струйным картриджем HP (305XL) с использованием отладочной платы, такой как Arduino или Raspberry. Программа должна передавать данные по USB и управлять печатью через импульсы. Оплата за необходимые детали производится заказчиком. Ожидается проверка работоспособности системы на месте.Закрыт3 года назад
Требуется разработать нейросеть, способную генерировать фотографии несуществующего человека в полный рост. Изображения должны включать различные позы, одежду и фоны. Необходимо обеспечить высокое качество и разнообразие создаваемых изображений.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт для автомайнинга ресурсов в игре, который состоит из трех частей: главный док управления с майнерами, сами майнеры и корабль разведки с функцией удаленной передачи данных. Укажите детали и функционал каждой из частей для эффективной работы скрипта.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать торговый бот на Node JS, который будет сохранять список предметов на определенном сайте и следить за актуальностью цен, изменяя их на 1 единицу. Ожидается создание функционала для регулярного обновления информации о ценах.Закрыт3 года назад
Требуется разработать индикатор для платформы Quik, написанный на языке LUA. Задача включает в себя отрисовку горизонтальных линий с возможностью изменения шага. Необходимы навыки программирования на LUA и опыт работы с Quik.Закрыт3 года назад
Разработать оповещение для платформы TradingView с использованием функции alertcondition() при совпадении сигналов индикаторов CM MACD Custom Indicator и SuperTrend. Требуется создать отдельные оповещения для Buy и Sell на минутном таймфрейме. Необходимо учитывать примеры совпадения сигналов для Buy.Закрыт3 года назад
Требуется разработать программный парсер для сбора данных по новым крипто проектам с указанных сайтов. Парсер должен собирать email, ссылки на LinkedIn, а также находить телеграм и дискорд чаты. Результаты должны выводиться в чат с информацией о проекте. Необходимо предоставить портфолио, предварительную цену и срок выполнения.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим Python-скрипт для парсинга блока 'похожие запросы' в Google по списку запросов из файла. Скрипт должен извлекать 15-20 вопросов с ответами и сохранять их в Excel, оформляя вопросы в тегах <h2>, а ответы в <p>. Все данные должны быть помещены в одну ячейку.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад