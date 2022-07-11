Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.
Сделать веб-версию машины Тьюринга
На javascript (или другом удобном вам языке) сделать веб-версию машины Тьюринга.
Прилагаю исходники на Делфи7. Нужно сделать то же самое, только веб.
Заявки фрилансеров
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