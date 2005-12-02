Full Stack Developer
Junior Full-stack developer- Только качественно и в срок. Технологии которыми я владею: HTML/CSS/JS/TS,Node JS, MongoDb, MySQL, Redis, Git
Здравствуй
Работая со мной вы экономите:
Деньги
Время
Нервы
Гарантия. В течение недели после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @iskandaryanhrant
мне важно что бы клиент остался доволен!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
год назад
Доволен сотрудничеством, все выполнено раньше срока, код опрятный и красивый) Изначально возникла проблемка, которую исполнитель успешно решил. Рекомендую!!
Ответный отзыв
Очень честный и хороший заказчик было очень комфортно работать с ним