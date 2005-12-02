Full Stack Developer

Junior Full-stack developer- Только качественно и в срок. Технологии которыми я владею: HTML/CSS/JS/TS,Node JS, MongoDb, MySQL, Redis, Git

Здравствуй

Работая со мной вы экономите:

Деньги

Время

Нервы

Гарантия. В течение недели после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @iskandaryanhrant

мне важно что бы клиент остался доволен!