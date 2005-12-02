hrantt

Грант Искандарян hrantt

 
18 летАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Full Stack Developer

Junior Full-stack developer- Только качественно и в срок. Технологии которыми я владею: HTML/CSS/JS/TS,Node JS, MongoDb, MySQL, Redis, Git

Здравствуй

Работая со мной вы экономите:

Деньги

Время

Нервы

Гарантия. В течение недели после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @iskandaryanhrant

мне важно что бы клиент остался доволен!

MySQLMongoDBHTMLCSSRedis
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15832152589421
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$26
10 баллов
год назад
Nodejs - отправить запрос по websocket
Доволен сотрудничеством, все выполнено раньше срока, код опрятный и красивый) Изначально возникла проблемка, которую исполнитель успешно решил. Рекомендую!!
Очень честный и хороший заказчик было очень комфортно работать с ним
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