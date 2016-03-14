Перенос сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок280 просмотров

Интересен перенос сайта на битрикс ( лицензия есть)

сайт ниже http://mintest-russia.ru/

интересна стоимость и сроки

спасибо

9 лет назад
guest_14549304422807
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров