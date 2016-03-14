Java программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок251 просмотр

Требуется низкое программирование на java. Так же работа с  postgresql, javascript, jquerу.  Договорные отношения приветствуются.

JavaJavaScriptPostgreSQL
9 лет назад
kosmopolit2014
Андрей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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