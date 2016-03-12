Редизайн сайта

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Закрыт17 заявок169 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта 123okno.ru на WP.  Требуется сделать сайт в соответствии с макетом, прилагаю. Перенести всю информацию со старого на новый. 

Предлгайте стоимость переделки главной страницы (как макет). Предпочтение комплексному выполнению работы - и верстка, и частично дизайн. 

Полное ТЗ вышлю по запросу, если устроит бюджет по главной. 

WordPress
9 лет назад
sue2001
Елена 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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