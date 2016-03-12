Нужно сделать редизайн сайта 123okno.ru на WP. Требуется сделать сайт в соответствии с макетом, прилагаю. Перенести всю информацию со старого на новый.

Предлгайте стоимость переделки главной страницы (как макет). Предпочтение комплексному выполнению работы - и верстка, и частично дизайн.

Полное ТЗ вышлю по запросу, если устроит бюджет по главной.