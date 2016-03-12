Поставить новый дизайн и добавить оформление заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок154 просмотра

Есть сайт на джумле. Мы нарисовали новый дизайн с максимальным сохранением старой структуры сайта. Требуется его натянуть, а так поставить корзину и оформление заказа.

Joomla
9 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров