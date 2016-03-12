Установка и настройка темы Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок228 просмотров

Добрый день.

Необходимо:

1. Установить и настроить следующую тему

2. Перенести часть информации (описание компании, и фото) из вебархива в настроенный Wordpress.

Тему и данные для переноса предоставлю.

Оплата желательно в WMZ или Приват24.

WordPress
9 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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