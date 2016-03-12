Нужно переверстать две простые страницы сайта и посадить их на движок, 1500р, срок 1 день.
Установка и настройка темы Wordpress
Добрый день.
Необходимо:
1. Установить и настроить следующую тему
2. Перенести часть информации (описание компании, и фото) из вебархива в настроенный Wordpress.
Тему и данные для переноса предоставлю.
Оплата желательно в WMZ или Приват24.
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