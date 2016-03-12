Нужно сделать ряд аддонов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть проект (что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP Yii2. Понятное тз , проект интересный (стартап). 

PHPYii
9 лет назад
ustin1
Алекс 
54 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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