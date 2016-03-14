Поднять бэкап сайта на Magento

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки138 просмотров

На одном и том же хостинге на домене 2 был установлен бэкап сайта на Magento с домена 1. В БД был прописан домен 2 и подключена копия БД. После этого белый экран. В index.php установлен debug-режим.

домен 1 с источником бэкапа -  clearsound(тчк)com(тчк)ua

домен 2 с развернутым бэкапом - clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua

Нужно поднять бэкап clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua

Magento
9 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад
$7
1 день
Сергей довел работу до логического конца. Совместными усилиями устранили проблемы и подняли сайт. Рекомендую.
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад