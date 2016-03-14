Поднять бэкап сайта на Magento

На одном и том же хостинге на домене 2 был установлен бэкап сайта на Magento с домена 1. В БД был прописан домен 2 и подключена копия БД. После этого белый экран. В index.php установлен debug-режим.

домен 1 с источником бэкапа - clearsound(тчк)com(тчк)ua

домен 2 с развернутым бэкапом - clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua

Нужно поднять бэкап clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua