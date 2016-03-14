Интересен перенос сайта на битрикс ( лицензия есть) сайт ниже http://mintest-russia.ru/ интересна стоимость и сроки спасибо
Поднять бэкап сайта на Magento
На одном и том же хостинге на домене 2 был установлен бэкап сайта на Magento с домена 1. В БД был прописан домен 2 и подключена копия БД. После этого белый экран. В index.php установлен debug-режим.
домен 1 с источником бэкапа - clearsound(тчк)com(тчк)ua
домен 2 с развернутым бэкапом - clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua
Нужно поднять бэкап clearsound(тчк)kyiv(тчк)ua
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