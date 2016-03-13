Страница загрузки в DLE 11.0

Нужно сделать страницу загрузки для dle 11.0, как здесь

http://soft.oszone.net/download/4467/Winstep_Xtreme.html

Должно быть так, заходим на страницу программы, как здесь

http://soft.oszone.net/program/4467/Winstep_Xtreme/

Щелкаем по ссылке скачать, ждем 9 секунд и файл сам загружается или переходим на сайт программы.

Нужно сделать тег или что-то похожее, чтобы ссылки брались из определенного блока. Ссылки на программы будут внешние и внутренние (типа http://site.ru/engine/download.php?id=625)

Это все нужно сделать модулем (и дать инструкцию по его установке) для применения на сайтах с dle 11.0 и без привязки к шаблону.