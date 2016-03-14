Мелкие доработки wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок113 просмотров

Добрый день.

Нужны мелкие доработки wordpress (скрытие по руководству блоков ссылок в ajax).

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки только в проекте.

AJAXWordPress
9 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров