Обновление движка joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки113 просмотров

Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz 

Требования: 

1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; Иерархия мета тегов Заголовков

-. 

2) Должны работать все формы; 

3) Дизайн при переносе должен сохраниться 1 в 1; 

  3.1 .Сохранить коды счетчиков Аналитики и Метрики (включая видимый). 

  3.2. Сохранить код вставки Jivosite. 

  3.3. Сохранить ссылки на Соц.Сети 

  3.4. Сохранить код карты на странице контактов 

  3.5. Сохранить калькулятор и все его настройки. 

4) Поставить защиту: 

  4.1. Поменять адрес админки, 

  4.2. Скрыть отображение версии жумлы, 

  4.3. Дополнительное окно пароля при входе в админку, 

  4.4. Скрыть админку за другим урлом, 

5) Обновить компоненты, которые требуется обновить. 

Точные Цена и Сроки? Скайп?

Joomla
9 лет назад
smn_jnetwork
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров