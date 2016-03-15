Небольшой интернет-магазин с пятью товарами (на буржуйнет). WP + jigoshop. Потребуется выполнить работы по задаче от оптимизаторов. Нужна правка шаблонов сайта. Модернизация корзины. Несколько блоков потребуется переверстать или сверстать ...
Обновление движка joomla
Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz
Требования:
1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; Иерархия мета тегов Заголовков-.
2) Должны работать все формы;
3) Дизайн при переносе должен сохраниться 1 в 1;
3.1 .Сохранить коды счетчиков Аналитики и Метрики (включая видимый).
3.2. Сохранить код вставки Jivosite.
3.3. Сохранить ссылки на Соц.Сети
3.4. Сохранить код карты на странице контактов
3.5. Сохранить калькулятор и все его настройки.
4) Поставить защиту:
4.1. Поменять адрес админки,
4.2. Скрыть отображение версии жумлы,
4.3. Дополнительное окно пароля при входе в админку,
4.4. Скрыть админку за другим урлом,
5) Обновить компоненты, которые требуется обновить.
Точные Цена и Сроки? Скайп?
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