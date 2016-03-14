WordPress динамическая подгрузка изображений на скриншоте видно что есть ограничение на кол-во новостей - нужно подгружать динамически
Перенести интернет-магазин
Здравствуйте, нужно перенести интернет-магазин с shopcms на cms Битрикс.
От Вас стоимость и сроки.
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