Перенести интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок127 просмотров

Здравствуйте, нужно перенести интернет-магазин с shopcms на cms Битрикс.

От Вас стоимость и сроки.

9 лет назад
frelanc
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров